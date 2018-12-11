У космонавтов будет шесть часов на демонтаж фрагмента обшивки "Союза МС-09"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев проведут во вторник в открытом космосе около шести часов, сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

"Начало выхода 11 декабря 19:05 мск. Завершение выхода 12 декабря 01:15 мск", - говорится в сообщении ЦНИИмаш.

О.Кононенко, отправившийся неделю назад в свою четвертую космическую экспедицию, на предстартовой пресс-конференции сообщил, что космонавтам в открытом космосе предстоит снять с "Союза МС-09" часть обшивки для выяснения причин появления отверстия внутри корабля.

"11 декабря - выход. Основная цель выхода - на "Союзе МС-09" изъять часть противометеоритной защиты, которую, возможно, коснулось сверло, и вернуть эту часть защиты на Землю. Для этого разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос - это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи, если у нас на это хватит времени", - сказал Кононенко перед стартом на космодроме "Байконур".

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявлял, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA, в свою очередь, заявили, что выводы Роскосмоса "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Специалисты "Роскосмоса" и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Между тем Д.Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в возникновении отверстия.

20 ноября исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что фрагмент обшивки корабля "Союз МС-09", в котором в конце августа было обнаружено повреждение, доставит на Землю для изучения российский космонавт Сергей Прокопьев при возвращении нынешнего экипажа МКС.

"С экипажем, который вернётся. У нас других вариантов нет. Когда будет возвращаться Прокопьев, он и вернёт", - сказал С.Крикалёв, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли уточнил, что эксперты ожидают фрагменты обшивки бытового отсека "Союза", который после отстыковки от МКС перед входом в атмосферу отсоединится от спускаемого аппарата и сгорит, что не позволит изучить поврежденные элементы.

"На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля", - сказал собеседник агентства.