Роспотребнадзор выпустил памятку для застрявших на Хайнане туристов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор выпустил памятку для застрявших на китайском острове Хайнань туристов, клиентов туроператора "Жемчужная река", в которой разъяснил их права.

"На основе закона "Об основах туристской деятельности в РФ", туристы имеют право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом. Туроператор обеспечивает оказание туристу всех услуг, входящих в турпродукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристом, и несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, входящих в турпродукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги", - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, ответственность перед туристом за качество исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени, несет туроператор.

Если туроператор не представляет туристу (оплатившему договор полностью) подтверждения оказания каких-либо услуг, входящих в тур (авиабилеты или ваучер для размещения в гостинице), турист может требовать от туроператора оказания данных услуг в обязательном порядке либо возврата денег за весь договор без штрафных санкций.

"Для защиты своих прав в случае отказа туроператора в возврате внесенных в счет договора денежных средств потребитель имеет право потребовать предоставления ему информации о реальных расходах исполнителя, понесенных им в интересах конкретного лица - стороны расторгнутого (измененного) договора. Непредставление такой информации, равно как представление недостоверной и (или) необоснованной информации означает нарушение соответствующих прав потребителя и возможность наступления имущественной ответственности туроператора", - заключили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие туристы могут обратиться за помощью в ассоциацию "Турпомощь" по телефону +7(495) 981-51-49 (круглосуточно) или напрямую в Роспотребнадзор по телефону 8 800 100 00 04. Специалисты ведомства окажут юридическую помощь для составления претензий к туроператору из-за нарушений условий туристического договора.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

В понедельник представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса обсуждают ситуацию с перевозкой застрявших на Хайнане туристов.