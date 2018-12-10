"Жемчужная река" собралась продолжить отправку туристов на Хайнань

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Туроператор "Жемчужная река" собирается продолжить отправку туристов на китайский остров Хайнань, несмотря на конфликт с "ИрАэро", проблема перевозки частично будет решена с помощью авиакомпании "Алроса". Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

По его словам, эта тема обсуждалась в понедельник на совещании в Минтрансе с участием представителей туроператора, авиакомпании, Ростуризма и "Турпомощи".

"Точное число проданных туроператором вперед путевок неизвестно, но по экспертным оценкам, исходя из их объемов, это несколько тысяч проданных туров. Думаю, что более 5 тыс., с учетом новогодних продаж, но вряд ли больше 10 тыс. Понятно, что они привлекали туристов низкими ценами, продавая туры по 20, по 35 тыс.", - рассказал Осауленко.

Он подчеркнул, что туроператор в ходе совещания обещал исполнить обязательства перед своими туристами.

"Сегодня задавался этот вопрос: как вы дальше будете работать? Они сказали, что будут продолжать работу и обещали исполнить все свои обязательства перед туристами. Помимо "ИрАэро", они имеют еще одного партнера по перевозке, авиакомпанию "Алроса", и по ней пока вопросов нет. В каком-то объеме они решат проблему перевозки через эту компанию", - рассказал Осауленко.

По его словам, эта авиакомпания сейчас продолжает выполнять рейсы на Хайнань из российских городов по заказу "Жемчужной реки".

Осауленко заметил, что если туроператор все же остановится, его финансовых гарантий в размере 20 млн рублей не хватит для выплат компенсаций всем туристам.

"В фонде персональной ответственности у них по двум юрлицам около 330 тыс. рублей. Если вдруг они остановятся, объема гарантий и объема персонального фонда явно будет мало", - сказал он.

"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн. В результате на Хайнане застряли более 360 туристов, которые с субботы не могут вернуться в Россию. Всего на острове находятся более 1,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки", прилетевших на рейсах "ИрАэро".

На совещании в Минтрансе в понедельник обсуждался вопрос вывоза застрявших туристов. По его итогам топ-менеджер авиакомпании Сергей Крупнов заявил, что она вывезет туристов за свой счет. Первый рейс с туристами вылетит с Хайнаня во вторник.

Как рассказал Осауленко, стороны не смогли прийти к соглашению о размерах задолженности.

"Представители "ИрАэро" заявили о долге в размере $2,3 млн, туроператор с этой цифрой не согласился. Его представители утверждали, что задолженность есть, но в рамках тех договоренностей, которые стороны согласовали. Но в соответствии с законодательством каждый из партнеров должен перед туристами исполнить обязательства, а отношения между собой они решают сами. Турист не может быть их заложником", - подчеркнул глава "Турпомощи".