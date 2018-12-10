Туроператор "Жемчужная река" задолжал "ИрАэро" за рейсы в КНР больше $2,3 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Авиакомпания не получила от туроператора, по информации авиакомпании, уже более $2,3 млн за перевозку. В этой ситуации, если авиакомпания будет продолжать летать, не получая деньги, у нее их не хватит на операционную деятельность, на заправку топливом, на зарплаты экипажам, техническому персоналу", - сказал Нерадько журналистам в Екатеринбурге в понедельник.

Тем не менее, по его словам, российских туристов, застрявших в Китае, необходимо вывезти. "А потом уже разбираться: кто, каким путем не перечислил те деньги, которые в принципе уплачены были пассажирами, но не дошли до авиакомпании", - добавил глава Росавиации.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

В понедельник представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса обсуждают ситуацию с перевозкой застрявших на Хайнане туристов.