Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу" информацию о том, что Путин одобрил соответствующее предложение Кожемяко.

Врио губернатора Приморья выступил с идеей о переносе столицы вскоре после своего назначения. По его мнению, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона говорит целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

Позже Кожемяко сообщил, что инициатива переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток поддержана администрацией президента РФ.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и мэр Хабаровска Сергей Кравчук высказались против переноса.