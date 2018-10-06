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Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток.

Сейчас главным городом региона является Хабаровск. "Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим", - сообщил он в субботу журналистам.

По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона - "это будет нормальное, справедливое и правильное решение".

"Такие здесь проходят форумы (Восточный экономический форум - ИФ), приезжают главы государств", - добавил врио губернатора.

Как сообщалось, 26 сентября президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область, временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона. Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.

Он был представлен коллективу администрации Приморского края в качестве нового врио главы региона 28 сентября.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября.

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Теги: Дальний Восток, Приморье, Приморский край, Владивосток, Хабаровск, Олег Кожемяко

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