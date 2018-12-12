Скандальная уральская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, отстраненная от должности после резонансных высказываний о молодежи, вернулась на работу. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в департаменте информационной политики губернатора.

"Она вышла на работу и исполняет обязанности на время реорганизации, в ходе которой на базе министерства общего и профессионального образования и департамента (молодежной политики региона - ИФ) будет создан новый орган - министерство образования и молодежной политики. Проверка была проведена, и ей был объявлен выговор", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько времени займет реорганизация.

В начале ноября в СМИ появилась запись со встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позже Глацких признала, что некорректно выразила свое мнение, она "хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проверки. 7 ноября СКР сообщил, что следствие проводит проверку возможного нецелевого расходования бюджетных средств структурой, возглавляемой Глацких, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.

В начале декабря Глацких заявила, что "совесть не позволяет" ей бросить работу в департаменте молодежи.

10 декабря стало известно, что Куйвашев подписал указ о создании нового исполнительного органа государственной власти - министерства образования и молодежной политики Свердловской области, которое будет создано на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона.