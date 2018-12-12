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Свердловский губернатор объяснил отказ увольнять чиновницу Глацких

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что по итогам проверки в отношении директора департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, ранее отстраненной от должности после резонансных высказываний о молодежи, оснований для ее увольнения нет.

"По чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения", - написал Куйвашев в инстаграме.

Он добавил, что чиновница получила выговор за свои слова, и продолжит работу. По его мнению, эта ситуация станет уроком как для Глацких, так и для других чиновников.

Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей. Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку. Такое право есть у каждого из нас, в том числе у Ольги Глацких. От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные. Кроме того, по чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения. Я знаю, что многие из вас хотели бы, чтобы я уволил Глацких. Я не скрою, что когда я впервые услышал сказанные ей слова, мне самому прежде всего хотелось сделать это. Но решения не должны приниматься поспешно, сгоряча. Все взвесив, выслушав разные стороны, было принято решение о дисциплинарном взыскании для Глацких. Поэтому, получив выговор, она продолжит работу. Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников. В том числе эта история многому научила меня самого.

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Глацких вернулась на работу на время реорганизации, в ходе которой на базе министерства общего и профессионального образования региона и департамента молодежной политики региона создается министерство образования и молодежной политики.

В начале ноября в СМИ появилась запись встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позднее она признала, что некорректно выразила свое мнение.

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Теги: Свердловской область, Ольга Глацких, Евгений Куйвашев

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