Свердловский губернатор объяснил отказ увольнять чиновницу Глацких

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что по итогам проверки в отношении директора департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, ранее отстраненной от должности после резонансных высказываний о молодежи, оснований для ее увольнения нет.

"По чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет. Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения", - написал Куйвашев в инстаграме.

Он добавил, что чиновница получила выговор за свои слова, и продолжит работу. По его мнению, эта ситуация станет уроком как для Глацких, так и для других чиновников.

Глацких вернулась на работу на время реорганизации, в ходе которой на базе министерства общего и профессионального образования региона и департамента молодежной политики региона создается министерство образования и молодежной политики.

В начале ноября в СМИ появилась запись встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала чиновница.

Позднее она признала, что некорректно выразила свое мнение.