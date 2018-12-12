Транспортную компанию в Твери оштрафовали по итогам проверки из-за ДТП с 13 жертвами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура в Твери назначила штраф в 40 тысяч рублей по административному делу в отношении транспортной компании, чей микроавтобус спровоцировал аварию с 13 жертвами, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"Проверкой установлено, что на протяжении длительного времени ООО "Транс Авто" не соблюдаются положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей. В частности, водитель микроавтобуса ежедневно работал в среднем по 16 часов (продолжительность рабочего времени в целом не должна превышать 10 часов), не соблюдалась продолжительность междусменного отдыха, которая составила 8 часов (при норме в 12 часов)", - говорится в сообщении.

ДТП с участием микроавтобуса компании произошло утром 5 октября в районе деревни Некрасово. На трассе Тверь - Ржев столкнулись микроавтобус "Форд Транзит", выполнявший заказные перевозки, и автобус "ЛИАЗ" компании "Тверьавтотранс". Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус. В результате столкновения погибли 13 человек - водитель и пассажиры "Форда". Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ). Фигурантами уголовного дела являются четверо руководителей автотранспортных предприятий, которые находятся под домашним арестом до 4 февраля 2019 года. Среди арестованных - директор ООО "Транс Авто" Алексей Морозов.