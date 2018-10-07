Директора компании "ТрансАвто" отправили под домашний арест после ДТП под Тверью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд поместил под домашний арест директора ООО "ТрансАвто" Алексея Морозова по делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, сообщает в воскресенье Следственный комитет России.

Морозов подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек в результате столкновения двух автобусов под Тверью, говорится в сообщении СКР в месседжере Там-Там.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, добавили в СКР.

Следователи задержали директора ООО "ТрансАвто" накануне.

Ранее со ссылкой на данные следствия сообщалось, что 5 октября при оказании ответственным лицом фрахтовщика ООО "ТрансАвто" услуг по организованной перевозке людей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на 24 километре автодороги "Тверь-Ржев" в Тверской области, водитель, управлявший микроавтобусом марки "Форд Транзит" нарушил ДТП и врезался в автобус "Лиаз".

Согласно информации СКР, в результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли 13 человек, из них 12 пассажиров микроавтобуса марки "Форд Транзит" и его водитель. Пассажир микроавтобуса "Форд Транзит", водитель автобуса "Лиаз" и его пассажир были госпитализированы.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В автотранспортных предприятиях изъята техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз, подчеркнули в СКР.