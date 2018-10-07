Главные новости
В РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с Нурмагомедовым
В России

Директора компании "ТрансАвто" отправили под домашний арест после ДТП под Тверью

Столкновение маршрутки и автобуса в Тверской области 5 октября привело к гибели 13 человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд поместил под домашний арест директора ООО "ТрансАвто" Алексея Морозова по делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, сообщает в воскресенье Следственный комитет России.

Морозов подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек в результате столкновения двух автобусов под Тверью, говорится в сообщении СКР в месседжере Там-Там.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, добавили в СКР.

Следователи задержали директора ООО "ТрансАвто" накануне.

Ранее со ссылкой на данные следствия сообщалось, что 5 октября при оказании ответственным лицом фрахтовщика ООО "ТрансАвто" услуг по организованной перевозке людей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, на 24 километре автодороги "Тверь-Ржев" в Тверской области, водитель, управлявший микроавтобусом марки "Форд Транзит" нарушил ДТП и врезался в автобус "Лиаз".

Согласно информации СКР, в результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли 13 человек, из них 12 пассажиров микроавтобуса марки "Форд Транзит" и его водитель. Пассажир микроавтобуса "Форд Транзит", водитель автобуса "Лиаз" и его пассажир были госпитализированы.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В автотранспортных предприятиях изъята техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз, подчеркнули в СКР.

Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью

6 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Тверь, Тверская область, ТрансАвто

Новости по теме

В России
Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии
Ранее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное делоПодробнее
 В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилейВ России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей
Теперь плашки с номерами могут хранить почти годПодробнее
 Ингушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с ЧечнейИнгушский депутат объявил о голосовании по договору о границе с Чечней
Пока не ясно, будет ли парламент Ингушетии повторно рассматривать договор о границеПодробнее
 Евкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с ЧечнейЕвкуров заявил о давлении на депутатов перед голосованием по вопросу границы с Чечней
Как отметил глава Ингушетии, его оказывали на них ближайшие родственникиПодробнее
Акция протеста в Ингушетии получит легитимный характерАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер
Власти также договорились с религиозными и общественными деятелями республики, что сила к протестующим против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней применяться не будетПодробнее
 Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во ВладивостокКожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток
По словам врио губернатора, город достоин этого, в частности, потому, что в нем проходят форумы, приезжают главы государствПодробнее
 СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"СК завел уголовное дело на руководство "Справедливой помощи Доктора Лизы"
Бывшего президента фонда Ксению Соколову заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПодробнее
 Ингушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с ЧечнейИнгушские депутаты сообщили в СК о фальсификации итогов голосования по границе с Чечней
Протестующие снова собираются провести ночь на центральной площади МагасаПодробнее
 В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"
В Минтрансе предложили такой способ контроля после ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человекПодробнее
 Сенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормленияСенцов объяснил прекращение голодовки угрозой принудительного кормления
По словам осужденного, его мнение уже не учитывают из-за начавшихся в организме патологических измененийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБолее 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииВ миреНа Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияСпортМакгрегор заявил о готовности на новый бой с НурмагомедовымВ миреБританские военные изучили возможность обширной кибератаки на РоссиюСпортХабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в чемпионском бою UFCВ РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характер

Директора компании "ТрансАвто" отправили под домашний арест после ДТП под Тверью

Столкновение маршрутки и автобуса в Тверской области 5 октября привело к гибели 13 человек Подробнее

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонии

Более 20 заключенных пострадали в результате беспорядков в омской колонииРанее в колонии строго режима несколько десятков осужденных устроили драку, возбуждено уголовное дело Подробнее

Вертолеты коалиции вывезли боевиков ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью в матче премьер-лиги

КНДР и США договорились провести саммит в кратчайшие сроки

МВД опровергло сообщения о проверке мессенджеров в смартфонах россиян

В Бразилии стартовали всеобщие выборы

Консультации по кандидату в премьеры Латвии начнутся в течение двух недель

В стране 6 октября прошли парламентские выборы, предварительно, большинство голосов у партии "Согласие" Подробнее

Более 700 человек вышли на борьбу с пожаром в национальном парке в Португалии

Собянин поздравил Путина с днем рождения

На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его повреждения

На Землю доставили пыль с "Союза" для выяснения причины его поврежденияРанее в бытовом отсеке корабля обнаружили отверстие, наблюдалась утечка воздуха, космонавты решили проблему, закрыв его заплатками Подробнее

Беспорядки произошли в одной из омских колоний

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');