Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и обороны бельгийского правительства Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.

Телеканал RTBF сообщил, что Рейндерс сам подтвердил в понедельник в Брюсселе эту информацию, которую ранее распространил со ссылкой на источники фламандский канал VRT. "Процедура запущена, я принял решение", - приводит RTBF слова Рейндерса, который при этом отметил, что его кандидатура будет рассматриваться 47 членами Совета Европы и выбор будет сделан в июне текущего года.

Кресло генсека Совета Европы, которое на протяжении двух мандатов занимает норвежец Турбьёрн Ягланд, освобождается 1 октября 2019 года. Действующее правительство Бельгии подало в отставку и исполняет свои обязанности до парламентских выборов, которые пройдут в мае.