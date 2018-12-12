В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский считает немыслимым предложение законодателей наказывать за выражение в Интернете неуважения к органам власти и обществу.

"Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом", - сказал Верховский "Интерфаксу".

По мнению члена СПЧ, это, возможно, делается по аналогии с тем, что нельзя материться в публичном месте. "Но если на то пошло, почему именно на государственных деятелей материться плохо, в адрес других граждан хорошо, что ли?" - добавил он.

"Какая-то нелепость просто. Массовые штрафы, конечно, последуют, это же неиссякаемая база образуется, люди же все равно не перестанут материться", - сказал Верховский.

Законы о неуважении

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, внесен в Госдуму в среду.

Авторы инициативы - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Один из законопроектов дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3. Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.