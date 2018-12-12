В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Группа парламентариев внесла в Госдуму пакет законопроектов о штрафах до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений.

В закон о СМИ вносится норма о том, что "запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

За нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от трех 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносится норма, согласно которой, в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, подобной недостоверной общественно значимой информации генпрокурор РФ или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Пакет законопроектов внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Как пояснил "Интерфаксу" Клишас, "распространение фейков под видом достоверных сообщений может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности".

"Совершение такого рода деяний может иметь высокую степень общественной опасности, сопоставимую с призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности", - сказал он.