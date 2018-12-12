Сенаторы предложили сажать под арест за неуважительные материалы в интернете

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, внесен в Госдуму.

Авторы инициативы - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин.

Один из законопроектов дополняет статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3. Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.