Пономарева перевели в некурящую камеру

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии добились перевода 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева в камеру с некурящими. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"В настоящее время он уже находится в камере с некурящими гражданами, кроме него - еще семь человек", - сказал Мельников.

Он пояснил, что курящие арестанты согласились поменяться местами с некурящими, и таким образом удалось разделить курящих правонарушителей с некурящими.

"Я хотел бы поблагодарить уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову за оперативное вмешательство и помощь в сложившейся ситуации, а также руководство ГУВД Москвы, которое откликнулось", - сказал Мельников.

Ранее Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере членам Общественной наблюдательной комиссии, посетившим его в спецприемнике.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Льва Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, "репостнув" на своей странице в фейсбуке запись об акции.