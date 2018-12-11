Путин пообещал обратить внимание генпрокурора на дело Пономарева

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сказал, что попросит генпрокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте правозащитника Льва Пономарева.

"Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть внимательно. В то же время ставить под сомнение сейчас, в нашем разговоре, справедливость принятого судом решения мне очень трудно, просто невозможно", - заявил Путин на встрече с Советом по правам человека во вторник.

Он добавил, что исходя из подготовленной для него справки, в деле Пономарева "речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее".

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", - сказал президент.

Тверской суд 5 декабря признал 77-летнего Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста.

Мосгорсуд 8 декабря не нашел оснований для отмены ареста правозащитника. Апелляционная инстанция ограничилась сокращением Пономареву срока ареста с 25 до 16 суток.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, репостнув в своем фейсбуке запись об акции.