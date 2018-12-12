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Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили в спецприемнике руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева, арестованного на 16 суток за административное правонарушение.

"Он содержится в камере с десятью сокамерниками, восемь из которых курящие. Пожаловался, что ему тяжело дышать как из-за дыма, так и из-за сильной духоты в камере", - рассказал "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что руководство спецприемника так и не выполнило рекомендации ОНК о раздельном содержаний курящих и некурящих арестантов, мотивировав, что "в законе нет чёткого указания на это, только при наличии возможности, а возможности нет". Также руководство посетовало, что ничего не сможет исправить с духотой в камере, так как не включает вытяжку, чтобы в помещении не стало холодно.

"Соседи Пономарева пожаловались нам на недостаток питания. Например, вчера на обед они получили маленькую порцию супа, макароны и капустный салат. Конечно, этого не хватает", - рассказал Мельников.

Еще одним предметом для жалоб стали "пыточные" кровати и одноразовые постельное белье и полотенца.

"Сейчас в камере у арестованных одноразовые полотенца и одноразовое постельное белье, которое сделано из спанлейса. Конечно, таким полотенцем невозможно вытираться и на таком белье невозможно спать. Руководство спецприемника объяснило использование одноразовых полотенец и белья тем, что обычное находится в стирке ", - сказал Мельников, отметив, что у Пономарева нормальное белье и полотенце, скорее всего переданное ему адвокатами или родственниками.

Ответственный секретарь также сообщил, что в ближайшее время ОНК обратится в ГУМВД Москвы с просьбой о замене в спецприемнике матрацев и кроватей и выдаче арестованным гражданам временных подложек.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

7 декабря Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.

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Теги: Лев Пономарев

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