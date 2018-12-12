Ростуризм посоветовал клиентам "Жемчужной реки" покинуть Хайнань до окончания тура

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Ростуризма будут убеждать отдыхающих на китайском острове Хайнань клиентов "Жемчужной реки" возвращаться раньше срока окончания поездки, иначе им придется искать билеты самим, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина по итогам заседания наблюдательного совета "Турпомощи".

Она рассказала, что на остров направлены два сотрудника Ростуризма и два дипломата из консульства России в Гуанчжоу.

"Проблема в том, что им надо будет убедить туристов уехать раньше срока. Иначе потом им придётся самим искать билеты", - рассказала Тюрина.

Она отметила, что "Турпомощь" будет вывозить с китайского Хайнаня только туристов без билетов на рейсы "ИрАэро". "У кого есть - тех должна вывозить сама авиакомпания", - сказала Тюрина.

На прошлой неделе авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн. В результате на Хайнане застряли более 360 туристов, которые были размещены туроператором в гостиницах острова. Всего на острове находятся более 1,5 тыс. клиентов "Жемчужной реки", прилетевших на рейсах "ИрАэро".

Авиакомпания заявила, что за свой счет будет вывозить туристов с Хайнаня до 14 декабря в связи с тем, что туроператор не хочет платить за вывозные рейсы. Часть задержанных туристов уже вернулась в Россию на рейсах "ИрАэро".

12 декабря Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

С этого момента для вывоза туристов могут быть задействованы средства резервного фонда "Турпомощи". А финансовые гарантии и средства фонда персональной ответственности двух исключенных туроператоров пойдут на выплату туристам за несостоявшиеся туры.