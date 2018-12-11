ФСБ в 2018 году ликвидировала в России 65 боевиков

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Более 60 боевиков нейтрализованы на территории России в текущем году, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"Нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

В текущем году удалось задержать 236 бандитов, среди которых 36 главарей, а также 589 их пособников.

"Усилен контроль над миграционными потоками в целях предотвращения их использования террористами. МВД и Пограничной службой ФСБ закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности", - отметил он.

Директор ФСБ также сообщил, что предотвращён выезд из РФ свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Кроме того, правоохранительные органы пресекли деятельность 37 террористических ячеек на территории России в течение 2018 года. Злоумышленники планировавали организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской республики и Ставропольского края.

Наибольшее количество террористических проявлений по-прежнему фиксируется на Северном Кавказе, отметил Бортников.