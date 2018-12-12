ФСБ задержала в Ставропольском крае еще одного участника банды Басаева

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Ставропольском крае задержан гражданин РФ Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения, который доставлен в орган предварительного следствия", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Казбулатову вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (статья 279 УК РФ, часть 2 статьи 209 УК РФ, статья 317 УК РФ).

По ее словам, в связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время, следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - сказала Петренко.