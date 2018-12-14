За год более 100 заключенных пожаловались Москальковой на насилие в колониях и СИЗО

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу сообщила, что с начала года более ста заключенных обращались к ней с жалобами на насилие в колониях и СИЗО.

"Только за десять месяцев этого года ко мне поступило более ста жалоб заключенных на неправомерное применение сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных средств", - сказала Москалькова.

По ее словам, руководство ФСИН согласно идти на диалог по этой проблеме. "Но сегодня при их усилиях и усилиях прокурорского надзора не удалось еще добиться той ситуации, которая отвечала бы потребностям общества", - добавила уполномоченный.

Пытки в российских тюрьмах

В 2018 году широкую огласку получили несколько случаев пыток в российских колониях и СИЗО.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео с пытками заключенного в ярославской колонии №1. Заведено уголовное дело, арестованы 15 человек. Потерпевший - Евгений Макаров - в октябре вышел на свободу и находится под госзащитой.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии.

В июле в ИК-6 в городе Клинцы в Брянской области сотрудник колонии задушил заключенного. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны, в том числе, благодаря судебно-медицинской экспертизе. Заведено уголовное дело.

Ранее, в марте 2014 года, группа заключенных этой брянской колонии устроила беспорядки, они били стекла в окнах, ломали мебель. В ряде СМИ появилась информация о якобы имевших место избиениях и даже пытках осужденных.

После этих резонансных случаев ФСИН отчиталась о всероссийской проверке колоний и СИЗО. Она выявила около 170 нарушений, связанных с применением физической силы и спецсредств к заключенным. "По всем фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорилось в пресс-релизе ФСИН.