РСТ пожаловался на срыв отправки российских туристов с Хайнаня

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" отказывается вывозить из Хайнаня клиентов "Жемчужной реки" с билетами плановыми рейсами, задерживая самолеты, меняя маршруты и создавая неудобства туристам, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Изначально "ИрАэро" должна была 13 декабря вывезти из Хайкоу в Хабаровск 38 туристов, а 14 декабря из Хайкоу в Челябинск 78 человек. Поскольку загрузка обоих рейсов минимальна, их решили объединить и совершить один рейс по маршруту Хайкоу - Хабаровск - Челябинск - Москва. Письмо с соответствующей информацией за подписью заместителя генерального директора авиакомпании Сергея Крупнова получили Ростуризм, Росавиация и ООО "Тревел Дизайнерс" - одно из юрлиц "Жемчужной реки". Также предполагалось, что на этом рейсе полетят в Москву и другие застрявшие на Хайнане туристы, чтобы заполнить все 369 кресел Боинга 777-200", - рассказала она.

Рейс IO 864 должен был вылететь из Хайкоу 14 декабря в 13:10 по московскому времени. Однако в 13:40, когда самолет уже должен был находиться в полете, Ростуризм, по словам Тюриной, получил от Крупнова другое письмо, в котором сообщалось, что авиакомпания приняла решение об изменении маршрута. Рейс полетит напрямую в Москву, а потом пассажиров с билетами до Челябинска и Хабаровска отправят в эти города регулярными рейсами "ИрАэро" из Москвы. Как обозначено в письме, самолет должен вылететь в 21:00 местного времени (уже 02:00 15 декабря по Москве).

"Но затем возник третий вариант перелета. По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, пассажиры, которые находятся в Хайкоу, сообщили, что на табло вылета значится не Москва, а Челябинск. То есть авиакомпания все-таки решила высадить в Челябинске 78 человек, а потом лететь в Москву, в том числе с туристами из Хабаровска. Этим перевозчик грубо нарушает права пассажиров, у которых на руках оплаченные билеты на рейс Хайкоу - Хабаровск. Туристы, многие из которых с детьми, вместо 5-часового перелета из Хайкоу в Хабаровск будут вынуждены лететь примерно 10 часов через Челябинск в Москву, потом целый день ждать регулярный рейс "ИрАэро" Москва - Владивосток, который "по пути" сделает остановку в Хабаровске, а это еще 7 часов полета", - рассказала пресс-секретарь РСТ.

В Ростуризме вариант перелета, предложенный "ИрАэро", также назвали неприемлемым для туристов. "Ростуризм считает вариант перелета из Хайкоу в Хабаровск и Челябинск через Москву неприемлемым для туристов. Соответствующая позиция подтверждается тем, что большинство туристов не согласилось лететь по измененному маршруту и приняли решение вернуться в отели. В настоящее время Ростуризм и "Турпомощь" прорабатывают варианты их доставки до городов проживания", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу авиакомпания заявила, что этим рейсом завершает вывоз туристов с оформленными билетами с острова Хайнань. "Также есть информация, что этим же бортом должны вернуться в Москву экипажи "ИрАэро", которые находятся на острове, это примерно 20 человек. Поэтому можно предположить, что для перевозчика важнее побыстрее доставить в Москву своих пилотов, не гоняя самолет по сложному маршруту через Хабаровск. Зато хабаровские туристы, чтобы попасть в свой город, будут находиться в дороге практически сутки и дважды проделают огромный путь туда и обратно через всю страну", - подчеркнула И.Тюрина.

Авиакомпания "ИрАэро" вывозит с острова Хайнань часть клиентов туроператора "Жемчужная река", у которых на руках были обратные билеты. Вывозом туристом без билетов занимается ассоциация "Турпомощь". Сам туроператор в среду был исключен из реестра за невыполнение обязательств перед туристами - ранее "ИрАэро" заявила, что не получила оплату за выполнение рейсов в Китай, и долг "Жемчужной реки" превысил $2,3 млн.