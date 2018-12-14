Рейс "ИрАэро" из Хайкоу в Хабаровск вновь отложен

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Авиарейс из китайского города Хайкоу с курортного остров Хайнань прибудет в Хабаровск ориентировочно 15 декабря, сообщили агентству "Интерфакс" в аэропорту Хабаровска.

"Рейс задержан почти на сутки. Изначально он должен был прибыть вечером 13 декабря, после его отложили на 14 декабря. Теперь ожидаемое время прилета 15 декабря 01:45 ночи (18:45 мск четверга)", - сказал сотрудник аэропорта.

В свою очередь, в Хабаровском представительстве авиакомпании агентству пояснили, что никакой нештатной ситуации не произошло. "Было перенесено время вылета. Довольно стандартная ситуация для чартера", - сообщил представитель авиаперевозчика.

Точное количество туристов, которые отправятся в Хабаровск ближайшим рейсом, в авиакомпании не уточнили.