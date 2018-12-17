С китайского Хайнаня еще не вернулись около 800 клиентов "Жемчужной реки"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Около 800 клиентов туроператора "Жемчужная река" предстоит вывезти с китайского острова Хайнань "Турпомощи", сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в ассоциации.

"В период с 11 по 16 декабря 2018 ассоциацией "Турпомощь" с острова Хайнань на территорию России было экстренно эвакуировано 1974 туриста туроператора "Тревел Дизайнерс" ("Жемчужная река")", - сообщили в "Турпомощи".

Рейсы осуществлялись в несколько городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара, Челябинск, Хабаровск.

"В настоящее время на острове Хайнань еще остаются около 800 человек. Запланировано три вывозных рейса - два в Москву и один в Хабаровск. Также планируется вывоз туристов во Владивосток и Хабаровск на блоках мест компании "Русь-Тур"", - уточнили в ассоциации.

На прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении из единого федерального реестра туроператоров​ обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река" - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" - из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Ранее авиакомпания "ИрАэро" заявила, что не будет вывозить клиентов "Жемчужной реки" с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн.