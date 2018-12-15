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Что случилось этой ночью: суббота, 15 декабря

Распечатка человеческих тканей на орбите, новый и.о. главы аппарата Белого дома

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский биопринтер распечатал человеческие ткани на борту МКС. На орбите удалось распечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу грызуна. До конца года фрагменты ткани отправят на Землю для изучения, результаты опубликуют после Нового года.

- Дональд Трамп назвал исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Со следующего года аппарат возглавит нынешний директор административно-бюджетного управления администрации президента Мик Малвейни.

- Еще один капитан украинского судна назвал себя военнопленным. Это капитан бронекатера "Никополь" Богдан Небылица. До него это сделали девять моряков.

- Сергей Шойгу посылает запросы в Пентагон, чтобы обсудить Договор о стратегических ракетах малой и средней дальности. Как сообщил представитель Минобороны РФ Олег Конашенков, Пентагон не отвечает на запросы уже третьи сутки.

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