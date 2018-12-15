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Более 3 тыс. силовиков обеспечат безопасность выборов губернатора в Приморском крае

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Более 3,2 тыс. полицейских будут обеспечивать общественный порядок в Приморском крае 16 декабря на повторных выборах губернатора региона, сообщает в субботу пресс-служба краевого УМВД.

"В регионе в этот день для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано свыше 3,2 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники Федеральной службы войск Национальной гвардии России, представители общественных формирований, добровольных народных дружин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов.

Все 1 тыс. 573 избирательных участка в регионе обследованы "с применением технических средств и служебно-розыскных собак и взяты под круглосуточную охрану".

В целях создания условий безопасного проведения мероприятий обеспечено взаимодействие полиции с территориальными избирательными комиссиями, заинтересованными павоохранительными ведомствами, представителями органов местного самоуправления, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования.

16 сентября состоятся повторные выборы главы региона.

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Теги: Приморье

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