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Завершилось голосование на выборах губернатора Приморского края

Есть обновление от 13:18

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 20:00 по местному времени (13:00 по Москве) закрылись избирательные участки в Приморском крае, жители которого в воскресенье выбирали губернатора региона.

"Участковые комиссии приступили к подсчету голосов", - сообщили "Интерфаксу " в краевой избирательной комиссии.

По данным избиркома, за два часа до закрытия участков, на 18:00 местного времени (11:00 по Москве), явка избирателей составила 39,57%, что на 13% больше, чем на это же время на выборах 9 сентября.

По оценкам ЦИК, повторные выборы губернатора в Приморье прошли организованно, без эксцессов, избиратели голосовали активнее, чем на досрочных выборах губернатора региона в сентябре. "По нашей оценке, выборы проходят организованно, без эксцессов, в строгом соответствии с законом. Избирком Приморья делает все возможное, чтобы выборы были легитимными. Представители широкого спектра политических сил, общественности могут участвовать в наблюдении за ходом голосования", - сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко журналистам во Владивостоке.

Между тем, полиция Приморья проверяет информацию о скупке голосов на одном из участков во Владивостоке. Сообщалось также о распространении недостоверной информации в соцсетях о якобы имевших место нарушениях.

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

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Теги: Приморский край, Приморье

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