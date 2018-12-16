Все пострадавшие при аварии Ми-8 под Томском оказались жителями Сибири

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - По уточненной информации, в результате аварии вертолета Ми-8 в Томской области пострадали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в дежурно-диспетчерской службе администрации города Кедровый.

"Им пока оказывается помощь. Один из пострадавших точно не нуждается в госпитализации, у него легкий порез", - пояснил сотрудник муниципалитета.

Он также сообщил, что все пять пострадавших - жители Сибири: три человека из Томска, один из Новосибирска, еще один - из города Кедровый.

Позднее в Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что госпитализированы три человека.

В свою очередь в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР агентству сообщили, что пострадали четыре человека, двое госпитализированы. На место выехали следователи.

Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке промзоны города Кедровый в Томской области. При этом у вертолета сломалось шасси и он завалился на бок.