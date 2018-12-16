Трех пострадавших при аварии Ми-8 под Томском доставят в областной центр

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Санавиация доставит в Томскую областную клиническую больницу трех пострадавших при жесткой посадке вертолета в городе Кедровый, сообщил "Интерфаксу" начальник департамента информационной политики обладминистрации Алексей Севостьянов.

По его данным, в аварии пострадали пять человек: двое из Томска, а также жители Новосибирска, Колпашева и Кедрового, в том числе одна женщина. Им оказали помощь врачи стационара Бакчарской районной больницы, который располагается в Кедровом.

"Пострадавший из Кедрового отпущен домой, томич с легкими травмами будет отправлен домой работодателем. Пострадавший томич средней степени тяжести будет транспортирован санавиацией в нейрохирургическое отделение Томской областной клинической больницы (ОКБ). Вместе с ним в ОКБ для дообследования и медицинского наблюдения будут доставлены жительница города Колпашево и житель Новосибирска", - сказал Севостьянов.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки Ми-8 под Томском пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Погибших нет.

Вертолет с большой силой ударился о землю, подломил стойку шасси и завалился на бок. Всего на борту находилось 25 человек.