В Кремле назвали спор вокруг Cirque du Soleil вопросом хозяйствующих субъектов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не вмешиваются в дискуссию между директором Большого московского цирка Эдгаром Запашным и принадлежащей Михаилу Гуцериеву группой "Сафмар" о строительстве в Сколково постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все-таки вопрос компаний", - сказал он журналистам.

В то же время, по его словам, "говорить о том, что государство должно поддерживать наш отечественный цирк, - абсолютно правильно", а Эдгар и Аскольд Запашные много делают для поддержки российского цирка, и их усилия заслуживают высокой оценки.

"При этом говорить, что государство должно создавать абсолютно тепличные условия для нашего цирка и каким-то образом ограничивать работу цирковых коллективов, гастролирующих здесь из других стран, наверное, тоже было бы неправильно", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Тем более, это не является прерогативой Кремля - указывать, кому и куда инвестировать. Это все должно быть абсолютно процессом компаний, говоря сухим языком, хозяйствующих субъектов", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле "не могут вмешиваться в какие-то обмены репликами".

Песков также пообещал, что поддержка российского цирка будет оказываться и в дальнейшем, "но полностью отгораживаться от каких-то других гастрольных коллективов тоже вряд ли возможно".

Запашный и Cirque du Soleil

15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный на заседании президентского Совета по культуре и искусству сообщил Путину о том, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка Cirque du Soleil. "Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, ни уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте", - сказал Запашный.

Президент согласился с Запашным, сказав: "Это - по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю".

17 декабря группа "Сафмар", принадлежащая Михаилу Гуцериеву, опровергла заявление Запашного о строительстве постоянной площадки для Cirque du Soleil, заявив, что в Сколково строится концертный зал, который будет принимать выступления самых разных коллективов.

В сообщении отмечается, что Запашный ввел в заблуждение президента РФ и широкую общественность.