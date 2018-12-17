Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава совета директоров группы "Сафмар" Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка дрессировщика Эдгарда Запашного за клевету, сообщает "КоммерсантЪ FM". Бизнесмен рассказал, что Запашный напрямую не обращался к нему за поддержкой российского цирка.

"Когда я увидел, что он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу, то есть общественности рассказать правду. А на него, конечно, я подам в суд, именно за клевету", - заявил Гуцериев.

"Запашный просто боится конкуренции, просто знает, что du Soleil имеет спрос, просто не хочет, чтобы кто-то приезжал в Россию", - констатировал глава группы "Сафмар".

Он также не исключил, что эти высказывания Запашного - результат чьего-то заказа. "Кто-то ему заказал, это "заказуха". Это чистая зависть и конкуренция, что в условиях кризиса мы сдаем объект за объектом", - сказал он.

При этом "КоммерсантЪ FM" напоминает, что ранее Запашный заявил, что "на протяжении нескольких месяцев он призывает господина Гуцериева к совместной встрече, как личной, так и на полях любого информагентства, при всем при этом он никак не отреагировал".

"Ко мне никогда никто не обращался. Вот он врет, что он ко мне обращался. Пусть покажет письмо, пусть покажет мой ответ. Он обманывает и врет", - ответил Гуцериев.

15 декабря на заседании президентского Совета по культуре и искусству гендиректор Большого московского цирка Запашный сообщил Путину, что в этом году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка.

"Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте", - добавил Запашный.

Группа "Сафмар", принадлежащая Михаилу Гуцериеву, опровергла заявление дрессировщика о строительстве постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в Сколково.

"Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil", - говорится в пресс-релизе группы, поступившем в "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается в спор хозяйствующих субъектов.