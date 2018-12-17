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Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil

Группа "Сафмар" обвинила гендиректор Большого московского цирка в том, что он ввел Путина в заблуждение

Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil
Председатель совета директоров "САФМАР" Михаил Гуцериев
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар", принадлежащая Михаилу Гуцериеву, опровергла заявление дрессировщика Эдгара Запашного о строительстве постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в Сколково.

"Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil", - говорится в пресс-релизе группы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В нем отмечается, что в этом году на территории Сколково группой "Сафмар" начато строительство многофункционального концертного зала "Амфион" общей вместимостью 8,5 тыс. зрителей. Срок возведения объекта - 2020 год.

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"На новой концертной площадке планируется проведение более 270 массово-зрелищных мероприятий в год с участием российских и зарубежных творческих коллективов. Следуя общей практике, мы работаем со всеми коллективами на единых коммерческих условиях аренды. Среди них - Cirque du Soleil, с которым заключен договор аренды на шесть гастрольных недель в 2020 году", - поясняется в релизе.

Там уточняется, что в данный момент на стадии подписания находятся соглашения об аренде зала с другими зарубежными коллективами, широкий интерес к работе в "Амфионе" проявляет и российское музыкальное сообщество.

"Аналогичные партнерские отношения могут возникнуть с любым потенциальным арендатором, включая и Большой государственный московский цирк Запашного", - отмечается в пресс-релизе.

Там говорится, что в последнее время Запашный обвиняет "Сафмар" и Гуцериева в инвестициях в зарубежное искусство в ущерб отечественной культуре. Вместе с тем, по данным группы, только в этом году порядка 2 млрд рублей из благотворительных фондов группы "были направлены на помощь отечественной культуре, здравоохранению и образованию".

В релизе отмечается, что своими высказываниями на Совете по культуре и искусстве Запашный ввел в заблуждение президента РФ Владимира Путина и широкую общественность.

"Мы не сомневаемся, что министерство культуры в лице его руководителя Владимира Мединского, разберется в сложившейся ситуации, даст объективную оценку нашим действиям", - говорится в сообщении компании.

Жалоба Запашного

В минувшую субботу на заседании президентского Совета по культуре и искусству гендиректор Большого московского цирка Запашный сообщил Путину, что в этом году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка.

"Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте", - добавил Запашный.

При этом он отметил, что слабо представляет себе ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского цирка или театра. Путин согласился с Запашным.

"Это - по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю", - сказал президент. "Конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе, то совсем другая история. Моя позиция очень близка вашей", - продолжил Путин.

Он пообещал подробнее разобраться с этим вопросом и обратил на него внимание министра культуры Мединского.

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Теги: Cirque du Soleil, Михаил Гуцериев, Эдгар Запашный

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