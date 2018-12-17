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Все арестованные в РФ украинские моряки будут настаивать на статусе военнопленных

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Адвокаты арестованных в РФ украинских моряков до конца года встретятся со своими подзащитным, и нет сомнений, что все моряки признают себя военнопленными, заявил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"До Нового года по графику следственных действий все адвокаты увидятся со своими подзащитными", - сказал Полозов на пресс-конференции в понедельник в Киеве. Он выразил убеждение в том, что, как и восемь моряков, которые уже признали себя военнопленными, остальные также признают себя в этом статусе.

"Только сохраняя общую позицию, у моряков есть все шансы... Следствие будет пытаться их рассорить... Команда адвокатов постарается удержать моряков от этих действий", - подчеркнул адвокат.

"Всего 34 адвоката, которые непосредственно участвуют в этом деле. Часть - это крымские адвокаты, часть - московские. И все они в рамках единой команды, единой стратегии в настоящее время осуществляют защиту военнопленных украинских моряков", - сказал он.

По его словам, такая команда адвокатов работают уже неделю, и за это время защитники посетили 11 моряков. "Восемь из них в ходе следственных действий заявили под протокол о том, что они считают себя военнопленными и являются таковыми. Это отражает общую стратегическую позицию. О том, что они - военнопленные, говорят в Украине, говорят в мире, об этом говорят сами моряки, и только российские власти считают их уголовными преступниками", - отметил руководитель группы адвокатов.

По словам Полозова, общение адвокатов с подзащитными проходит в следственном управлении ФСБ. Он также сообщил, что с большей долей вероятности в январе 2019 года следствие и мера пресечения будут продлены.

Задержание украинских кораблей и моряков

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Судна отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

24 украинца, находившихся на судах, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Им инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово".

В Киеве считают арестованных в России украинских моряков военнопленными, которые суду не подлежат.

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Теги: Россия, Украина

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