Один из раненых задержанных моряков ВМС Украины начал ходить

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Раненный 25 ноября при задержании в Керченском проливе 18-летний украинский моряк с судна "Бердянск" Андрей Эйдер идёт на поправку, сообщает его адвокат Александра Маркова.

"Приходит в себя, может передвигаться, и ему даже не нужны костыли, но хромает. И выглядит достаточно бодро, не теряет чувства юмора", - написала адвокат на своей странице в соцсети.

Эйдер, по её словам, получил осколочное ранение ног, но осколок еще не удален.

"У Андрея сложно сгибается колено и один осколок из ноги еще не вытащили, но по этому поводу Андрей не беспокоится, главное беспокойство Андрея - сигареты", - говорить Маркова.

По словам адвоката, Эйдер в этом году закончил Одесский морской лицей и пошел служить на корабль. Своё девятнадцатилетие, считает защитница, он "встретит вдалеке от родных".

"Как сказал Андрей: "До недавних событий жил тихо, скучно, монотонно". Но стоит сказать, что держится он очень достойно и мужественно, шутит", - резюмировала Маркова.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Ранения в результате инцидента в районе пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.