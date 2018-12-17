Волкер спрогнозировал новые санкции Запада против РФ из-за керченского инцидента

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября.

"Ранее сегодня я встречался с европейскими коллегами, и мы говорили об этом (ужесточении санкций против России - ИФ). Мы ввели пакет санкций, связанный с Крымом, пакет санкций, касающийся невыполнения минских соглашений. Мы говорили о том, что должно быть предпринято в связи с событиями в Азовском море", - сказал Волкер.

"В Европе состоятся дискуссии о том, вводить ли отдельный четвертый пакет санкций, или новые будут добавлены к крымским санкциям, - сказал спецпредставитель. - Однако идея того, что должна быть реакция в виде дополнительных санкций, по всей видимости, получает развитие. И я не удивлюсь, если она будет воплощена в течение следующего или двух месяцев".

Ранее европейские лидеры договорились о продлении на шесть месяцев секторальных санкций для России, истекающих 31 января 2019 года.

Волкер в понедельник также заявил, что он намеревался в декабре совершить поездку в Москву, однако этому помешал инцидент в Керченском проливе 25 ноября.

"Ранее я предлагал совершить визит в Москву в декабре и готовился организовать его, когда Россия атаковала украинский флот в Черном море, забрала корабли и взяла моряков в плен", - заявил он на брифинге.

При этом он напомнил, что в связи с этим инцидентом президент США Дональд Трамп также отменил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны были пройти "на полях" саммита G20 в Аргентине.

Волкер добавил, что в данный момент, пока российская сторона удерживает у себя украинских моряков, не существует условий для его визита в Москву.

"Я определенно надеялся бы на то, что Россия освободит (моряков - ИФ), однако ничего не указывает на то, у России есть такое намерение", - сказал Волкер в понедельник.

По его словам, "единственная хорошая новость для украинцев состоит в том, что США, ЕС, НАТО все выступают на их стороне, все призывают Россию немедленно отпустить моряков".

"Российская сторона утверждает, что в их отношении пройдет судебный процесс, но это по определению неверно, так как моряки были задержаны незаконно", - отметил Волкер.

При этом Волкер не уточнил, о каком Рождестве идет речь - католическом 25 января или православном, которое в России отмечается 7 января.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.