Большинство россиян сочли, что рожать детей следует только после вступления в официальный брак

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян придерживаются мнения, что если люди хотят иметь детей, то им нужно оформить свои отношения, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным социологического исследования, 63% респондентов убеждены, что брак следует зарегистрировать, чтобы иметь детей. В то же время почти четверть россиян (24%) полагает, что в этом нет необходимости.

По результатам опроса, 61% респондентов уверены, что состоящие в браке более счастливы, чем одинокие люди. Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных.

Более трети россиян (36%) не считают нормальным, когда два человека живут вместе без намерений вступить в официальный брак, тогда как почти каждый второй (47%) считает такое положение вещей совершенно нормальной ситуацией, отмечают в социологи.

Согласно данным опроса, треть россиян (34%) считают развод лучшим выходом, если нет других возможностей решить семейные проблемы. 39% опрошенных не согласны с такой позицией. 12% затруднились с оценкой такого шага.