МВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Отказывать в техосмотре автомобиля водителям, заменившим детали своей машины и не сделавшим отметки об этом в документах, предлагается в законопроекте МВД РФ, который размещен на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

В тексте отмечается, что после осмотра и идентификации компотентов автомобиля и данных в индентифицирующих машину документах, оператор принимает решение о проведении техосмотра.

"При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру. При этом в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра оператором технического осмотра делается запись о выявленных несоответствиях", - отмечается в документе.

В тексте обозначено, что в случае соответствия транспортного средства данным, указанным в представленных документах, это транспортное средство допускается к проведению технического диагностирования.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Законопроектом предусматривается фото- и видеофиксация процедуры техосмотра. Кроме того, вводится государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований к его проведению.