Для предполагаемого организатора бойни в цыганском поселке Екатеринбурга запросили 13 лет

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Свердловском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу о массовых беспорядках со стрельбой в цыганском поселке Екатеринбурга, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Дмитрию Пестрикову, обвиняемому в организации массовых беспорядков, 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Девятерых соучастников Пестрикова прокурор попросил отправить в колонию на срок от 3,5 до 10,5 года, а еще девятерых фигурантов - приговорить к условным срокам.

Как сообщалось, на скамье подсудимых 19 человек, девять из которых находятся под стражей, восемь - под подпиской о невыезде, еще с двоих было взято обязательство о явке. Ни один из них в суде не признал вину.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по разным частям статьи 212 (организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках) и статье 150 (вовлечение несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках) УК РФ.

Вооруженный конфликт произошел 3 сентября 2016 года возле частного дома на улице Депутатской. За день до этого хозяин дома Олег Шишов поссорился с другим местным жителем Пестриковым.

В беспорядках участвовали 25 человек вместе с одним из предполагаемых организаторов Пестриковым с одной стороны и четыре человека, в том числе Шишов, с другой.

В результате конфликта 13 человек получили огнестрельные ранения, двое из них скончались в тот же день. Еще один умер в марте 2017 года от тяжелого заболевания. Соответственно, в отношении этих трех человек уголовное дело было прекращено.

В отношении еще трех участников беспорядков уголовные дела были выделены в отдельное производство.

В апреле этого года вступил в силу приговор участнику перестрелки со стороны Пестрикова - Руслана Оглы, который заключил соглашение со следствием. Он был приговорен к пяти годам четырем месяцам колонии строгого режима.

После перестрелки возбуждались также уголовные дела по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия". Фигурантами этих дел являлись Шишов и его приятель, который был с ним во время конфликта. Однако в октябре 2017 года следственные органы прекратили расследование дела об убийстве, так как посчитали, что участники конфликта действовали в рамках обороны.

При этом по делу о незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) в декабре 2017 года Шишов был признан виновным, ему на год ограничили свободу.