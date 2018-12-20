Президент оценил экспортный потенциал РФ по зерну и объяснил замедление роста в АПК

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потенциал по экспорту зерновых - с учетом запасов прошлого года и "очень хорошего результата" этого года - составляет 52,5 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

"Имея в виду запасы прошлого года, у нас сохраняется и даже увеличился объем возможного экспорта до 52,5 млн тонн. Мы выполним все свои обязательства и все контракты, поэтому здесь у нас нет никакого беспокойства", - сказал он.

В целом экспорт продукции сельского хозяйства из России по итогам 2018 года составит $25 млрд против $20 млрд в прошлом году, сообщил он.

"В прошлом году был экспорт $20 млрд, в этом году будет $25 млрд <...> $16 млрд у нас экспорт оружия, $25 млрд будет экспорт сельскохозяйственных товаров. Мы будем поддерживать развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта. На это специально отводим на ближайшие годы около 400 млрд рублей - это развитие портов, дорог и так далее, поддержка экспорта финансовая", - заявил президент.

По его словам, России нужно повышать конкурентоспособность АПК, развивая кадры, селекцию, наращивая производство продуктов высокой степени передела. "И, конечно, нужно дальше решать вопросы, связанные с социальным развитием села. Программа социального развития села тоже будет сохранена", - добавил Путин.

Согласно майскому указу президента, экспорт российской продукции АПК к 2024 году планируется довести до $45 млрд.

Замедление темпов роста АПК

Вместе с тем Путин отметил, что замедление темпов роста в АПК России связано с высокой базой сравнения по урожаю зерновых.

"Снижение темпов роста (в АПК - ИФ) есть. Беспокоят они нас или нет? Нет, не беспокоят", - сказал глава государства.

"Это статистические показатели. И связаны они с производством зерна, - пояснил Путин. - Как вы знаете, в прошлом году у нас был рекордный за всю историю урожай - 135,5 млн тонн. Это главный показатель, который вносит свою лепту в статистические отчетности".

По его словам, в этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями - а в некоторых регионах была введена чрезвычайная ситуация - урожай меньше - 110,5 млн тонн. "И поэтому в соответствии с базой прошлого года сразу показатели ушли вниз", - заявил Путин.

В среду Росстат сообщил, что урожай зерна в этом году составил 112,8 млн тонн.

Путин заявил, что отечественные сельхозпроизводители работают в сложных условиях. "Внутри страны конкуренция сохраняется. И это очень важная компонента развития этого сектора экономики. Есть и внешняя конкуренция", - сказал он, напомнив, что не все страны ввели санкции против России - значит, и Россия не ограничивала поставки продукции из них. И такие поставки продолжаются.

"Так что здесь у нас нет никакого беспокойства", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он отметил, что есть направления, по которым необходимо работать дальше в области сельского хозяйства. "Повышать конкурентоспособность, нужно расширять инфраструктуру, в том числе и для наращивания экспорта", - указал Путин.