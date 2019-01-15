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Минсельхоз решил возобновить продажу зерна из госфонда на будущей неделе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует с будущей недели возобновить торги зерном государственного интервенционного фонда.

"Идет подготовка к возобновлению торгов, ориентировочный срок запуска - со следующей недели", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Торги были приостановлены 14 декабря 2018 года. До этого за 23 торговых дня (с 23 октября) из госфонда было продано 468,743 тысяч тонн зерна на 4 млрд 689 млн 635,75 тысяч рублей.

Зерно из госфонда продается в соответствии с распоряжением правительства от 4 октября 2018 года. Всего планируется продать до 1,5 млн тонн. Зерно продается в приоритетном порядке для поставок на внутренний рынок (предприятиям пищевой и комбикормовой промышленности, сельхозпроизводителям).

Ранее, с 20 июня по 27 сентября, на Национальной товарной бирже (входит в группу Московская биржа) было продано 500 тысяч тонн зерна из госфонда для поставок на экспорт.

По данным на 28 декабря 2018 года, объем интервенционного фонда составлял 3,006 млн тонн зерна на сумму 29,122 млрд рублей.

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Теги: Минсельхоз РФ

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