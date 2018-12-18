Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Общая сумма взяток, которая проходит по всем выявленным уголовным делам по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 1,8 млрд руб., а средняя сумма взятки - 609 тыс.руб.", - сказал Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

По его словам, за этот же период взятки в значительном размере - от 25 тыс. до 150 тыс. руб. - выявлялись в 826 случаях на общую сумму более 48 млн руб.

Касаясь в целом статистики в сфере взяточничества, представитель надзорного ведомства сообщил, что рост этого вида преступления по сравнению с предшествующим годом составил 3%. "Если говорить по двум составам - получение взятки и дача взятки, то по первой статье (290 УК РФ) рост почти 9%, а по статье 291 УК РФ - рост на 2,2%", - отметил Куренной.

По его словам, на 16% увеличилось число дел о посредничестве во взяточничестве.

Вместе с тем снизилось количество мелких взяток - на 2,2%.