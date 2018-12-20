Арестованная полковник МВД Рабинович признала вину в мошенничестве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Арестованная за незаконное получение денег начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области полковник Вера Рабинович заявила в зале суда, что признала свою вину.

"Да, мошенничество", - сказала Рабинович журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг Самарский районный суд избрал ей меру пресечения: она заключена под стражу на срок до 18 февраля включительно. Также была избрана мера пресечения посредникам дачи взятки: одного из них суд отпустил под подписку о невыезде, второго отправил под домашний арест, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Рабинович инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ), другим фигурантам - посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.291-1 УК РФ).

Как сообщалось, Рабинович была задержана 18 декабря с поличным при незаконном получении крупной суммы денег. Также были задержаны два посредника.

По данным следствия, летом 2018 года местному жителю предложили передать начальнику отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области 20 млн рублей за направление в суд уголовного дела, по которому он проходил как потерпевший. При этом посредник намеревался 5 млн рублей из этой суммы оставить себе.

17 декабря потерпевший в рамках оперативного эксперимента в кафе в аэропорту Самары передал одному из посредников 10 млн рублей - первую часть оговоренной суммы в виде денег и муляжа денежных средств. Получивший деньги посредник передал 2,5 млн рублей из них второму посреднику, а тот спустя несколько часов отдал эти деньги сотруднице МВД.

Следствие полагает, что Рабинович не могла повлиять на принятие процессуального решения по уголовному делу и знала об этом, а посредники и взяткодатель были введены ею в заблуждение относительно ее возможностей.