Всех клиентов "Жемчужной реки" вывезли с острова Хайнань

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Все клиенты туроператора "Жемчужная река" вернулись с острова Хайнань в Россию, всего были вывезены 2,7 тысяч человек, сообщают во вторник пресс-службы Минэкономразвития и Минтранса РФ.

"В период с 8 по 21 декабря отечественными авиаперевозчиками, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счет средств ассоциации "Турпомощь" было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва. По состоянию на 24 декабря 2018 года туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" на острове Хайнань не осталось", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомствах, в понедельник на площадке Минтранса состоялось совещание под председательством заместителя министра транспорта Александра Юрчика и заместителя министра экономического развития Сергея Галкина с участием представителей Ростуризма, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также авиаперевозчиков, обеспечивших вывоз российских туристов с острова Хайнань. На встрече обсуждался вывоз туристов с Хайнаня, а также меры и предложения по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что на встрече также решено создать рабочую группу, которая займется регулированием финансовых проблем туротрасли и, в частности, вопросом доработки электронной путевки.