Прокуратура потребовала от "Победы" отменить плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура потребовала отмены оплаты за регистрацию на авиарейсы авиакомпании "Победа" в зарубежных аэропортах.

"В целях устранения нарушений прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также о возложении обязанности исключить его (требование - ИФ) из правил авиакомпании", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в пятницу.

Ранее в ходе проверки, проведенной после жалоб пассажиров , прокуроры выяснили, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании "Победа", для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств.