Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи отпустили под подписку о невыезде гендиректора ОАО "Черкизово" Яна Соловьева - фигуранта дела о невыплате зарплаты работникам, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В отношении Соловьева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время предприятие продолжает выплачивать работникам задолженность.

Ранее Иванова сообщала, что Яну Соловьеву предъявлено обвинение в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности, в ходе допроса он "частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела".

Сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками хлебозавода, по данным СК, составила свыше 10 млн рублей.

По словам Ивановой, благодаря следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками, по состоянию на среду выплачено более 700 тысяч рублей.