Следствие попросило арестовать гендиректора хлебозавода "Черкизово" за долги по зарплатам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте генерального директора столичного хлебозавода "Черкизово" Яна Соловьева, подозреваемого по делу о невыплате заработной платы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Соловьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По ее словам, рассмотрение материалов было назначено на среду, однако по ходатайству прокурора суд продлил срок задержания Соловьеву до пятницы для того, чтобы следствие предоставило дополнительные документы в обоснование необходимости избрания бизнесмену меры пресечения в виде ареста.

Соловьев подозревается в полной невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), уточнила Савельева.

Ранее в прокуратуре Москвы "Интерфаксу" сообщили, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей ТД "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело о длительной невыплате заработной платы. По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими, так и перед ныне работающими сотрудниками предприятия превысил 80 млн рублей.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в отношении руководителя ОАО "Черкизово" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Согласно данным следствия, сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками организации составила свыше 10 млн рублей.

Следствие полагает, что с августа 2018 по настоящее время гендиректором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, "при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата".