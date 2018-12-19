Глава хлебозавода "Черкизово" частично признал вину в невыплате зарплаты работникам

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Задержанному в рамках дела о невыплате зарплаты работникам гендиректору московского хлебозавода "Черкизово" предъявлено обвинение, он частично признал вину, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, в ходе допроса Ян Соловьев "частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела". Ему были предъявлены обвинения "в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности (ч.3 ст.145.1 УК РФ), сказала Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела в офисе компании и по месту жительства генерального директора, бухгалтера компании проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что благодаря следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками.

"В настоящее время выплачено более 700 тысяч рублей", - сказала Иванова, напомнив, что следствие ходатайствует перед судом об аресте бизнесмена - этот вопрос будет решаться в пятницу.

Ранее в прокуратуре Москвы "Интерфаксу" сообщили, что по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей ТД "Настюша" (дочерняя компания ОАО "Черкизово"), одного из крупнейших производителей хлебопродуктов в России, возбуждено уголовное дело о длительной невыплате заработной платы. По данным ведомства, в настоящее время долг как перед бывшими, так и перед работающими сотрудниками предприятия превысил 80 млн рублей.

В свою очередь, Иванова сообщала, что сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками организации составила свыше 10 млн рублей.

Следствие полагает, что с августа 2018 по настоящее время гендиректором ОАО "Черкизово" в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий, заключенных с работниками юридического лица трудовых договоров, "при наличии финансовой возможности полностью не выплачивалась заработная плата".