В РБК сообщили, что пока не видели иска Росгвардии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В РБК пока не видели иска Росгвардии, который она собирается подавать к медиа, поэтому не может оценить его обоснованность, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев.

"На данный момент РБК не располагает судебными документами, по факту получения юристы будут рассматривать их обоснованность", - сказал Тимофеев в пятницу.

"РБК в соответствии с законодательством о СМИ несет ответственность за свою деятельность", - добавил он.

Ранее в пятницу в пресс-службе Росгвардии заявили о намерении обратиться в суд, так как ведомство считает недостоверной информацию, размещенную в двух материалах издания: за 10 декабря ("Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ") и 13 декабря ("Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов").

В публикациях, по мнению Росгвардии, был допущен "целый ряд грубых неточностей".