Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикации о закупках продовольствия

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия приняла решение обратиться в суд в связи с "недостоверными" данными, опубликованными изданием РБК, о поставках в ведомство.

"Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации", - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Речь идет о двух публикациях РБК от 10 и 13 декабря - "Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ", и "Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов".

Пресс-служба считает, что в публикациях "был допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками в Росгвардии была представлена общественности в абсолютном искаженном виде". Также в пресс-службе ведомства отметили, что СМИ опубликовали эту непроверенную информацию "накануне резонансного судебного процесса, что можно расценить как давление на суд".

В Росгвардии также сообщили, что 13 декабря направили РБК официальное письмо "о действительной ситуации с госзакупками" и попросили опубликовать его текст полностью. Однако издание опубликовало письмо лишь частично, допустив неточности и умолчав о важных деталях.

"И эта информация разошлась по десяткам изданий, создавая информационный фон, грубо искажающий реальность", - заявили в пресс-службе.