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Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгода

Власти Евросоюза мотивируют свое решение отсутствием прогресса по минским договоренностям

Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгода
Фото: DPA/TАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Политическое решение Европейского Совета о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России оформлено в пятницу юридическим постановлением Совета ЕС.

На пресс-конференции на саммите ЕС 13 декабря председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "также представили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, и мы решили продлить экономические санкции против России, поскольку никакого прогресса достигнуто не было".

После публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза решение о продлении истекающих 31 января 2019 года санкций вступит в силу.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Последний раз эти ограничительные меры были продлены решением Совета ЕС 5 июля 2018 года до 31 января 2019 года.

В коммюнике Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, также содержится напоминание о том, что, помимо продленных в очередной раз экономических санкций, еще ряд ограничительных мер Евросоюза действует в отношении России в качестве реакции на украинский кризис.

Это индивидуальные санкции, касающиеся запрета на поездки в ЕС и замораживания финансовых авуаров, которые в настоящее время распространяются на 164 человека и 44 юридических лица. Эти меры действуют до 15 марта 2019 года.

Осуществляется также санкционный пакет в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя", ограниченный их территорией. Он действует до 23 июня 2019 года.

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Теги: ЕС

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