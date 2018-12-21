Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгода

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Политическое решение Европейского Совета о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России оформлено в пятницу юридическим постановлением Совета ЕС.

На пресс-конференции на саммите ЕС 13 декабря председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон "также представили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, и мы решили продлить экономические санкции против России, поскольку никакого прогресса достигнуто не было".

После публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза решение о продлении истекающих 31 января 2019 года санкций вступит в силу.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. 19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают: - ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; - экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; - введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; - ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Последний раз эти ограничительные меры были продлены решением Совета ЕС 5 июля 2018 года до 31 января 2019 года.

В коммюнике Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе, также содержится напоминание о том, что, помимо продленных в очередной раз экономических санкций, еще ряд ограничительных мер Евросоюза действует в отношении России в качестве реакции на украинский кризис.

Это индивидуальные санкции, касающиеся запрета на поездки в ЕС и замораживания финансовых авуаров, которые в настоящее время распространяются на 164 человека и 44 юридических лица. Эти меры действуют до 15 марта 2019 года.

Осуществляется также санкционный пакет в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя", ограниченный их территорией. Он действует до 23 июня 2019 года.